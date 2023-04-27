Владелец «Первой чайной компании» Мануйлов: чай в России стали чаще продавать на маркетплейсах

Чай в России стали чаще продавать на маркетплейсах. Об этом «Газете.Ru» рассказал владелец «Первой чайной компании» Алексей Мануйлов. Он назвал это последствиями пандемии коронавируса.

«Мы наблюдаем значительное снижение продаж в сегменте так называемых «Чайных бутиков» и небольших специализированных магазинов. При этом на маркетплейсах наблюдается значительное увеличение ассортимента чайной продукции», — рассказал Мануйлов.

По его словам, при этом покупка чая на маркетплейсах связана с определенным риском, когда покупатель не может оценить качество продаваемого чая. Это прежде всего относится к листовому чаю, уточнил предприниматель.

По словам собеседеника, на фоне роста курсов валют по отношению к рублю и проблем с логистикой из-за санкций цены на чай выросли в среднем на 15%.

«Пока эта ситуация останется в таком виде цены на чайную продукцию будут зависеть от изменений курса валют», — сказал Мануйлов.

Мануйлов также отметил, что сейчас все крупные сети, гипермаркеты и маркетплейсы выпускают чайную и кофейную продукцию под собственной торговой маркой. В целом эта ситуация соответствует мировым тенденциям на чайном рынке, заключил эксперт.