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Минпромторг указал на резкий рост цен на коксующийся уголь из России на 30% в апреле

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Цены на коксующийся уголь в России резко подскочили на 30% в апреле, что привело к росту себестоимости листового металлопроката. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление Минпромторга.

В апреле цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке выросли на 30%, до 13,5 тыс. руб. В свою очередь, это привело к повышению себестоимости производства листового металлопроката на 1,5–2 тыс. руб. на тонну, отметили в ведомстве.

По данным Metals&Mining Intelligence, цены на коксующийся уголь в апреле вырастят в среднем на 25%. Причем спрос поддерживает увеличение объемов производства за счет большей загрузки доменных печей. Однако котировки угля на мировом рынке снижаются, что осложняет рост экспортной альтернативы.

Аналитики посчитали, что оценка Минпромторга вполне корректна. При этом уровень цен рассчитывается на основе премиального твердого коксующегося угля на базисе FOB Австралия за вычетом транспортировки по железным дорогам, перевалки в порту и скидки за качество. С учетом текущих расценок, внутренняя цена в 13,5 тыс. руб. за тонну вполне адекватна.

13 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) писала, что стоимость тонны коксующего угля на внутреннем рынке России в апреле текущего года выросла в среднем на 24% и составила 7-15 тыс. руб. в зависимости от марки.

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