Daily Shincho: на доллар пала мрачная тень из-за спада престижа США в мире

Международный престиж США упал, поэтому многие страны начали отказываться от доллара. Это, в свою очередь, бросило мрачную тень на американскую валюту. Об этом пишет китайское издание Daily Shincho.

Поскольку престиж США в международном сообществе падает, стоимость основной валюты, доллара, поддерживается американскими финансовыми рынками, которые характеризуются крупнейшими в мире масштабами и высокой ликвидностью. Однако над ними нависла мрачная тень, отметили в публикации.

По данным издания, федеральный долг США уже в мае достигнет установленного потолка в $31,4 трлн. Однако конкретных соглашений по увеличению его лимита пока не наблюдается. Если же предел так и не будет поднят, то это может привести к тому, что власти США объявят дефолт. Из-за этого американские финрынки погрузятся в хаос, а господство доллара разрушится.

По мнению авторов статьи, дефолт в США будет означать не только уход от доллара. В мире возникнет серьезный финансовый кризис, который нанесет колоссальный удар по глобальной экономике.

24 апреля китайский телеканал CCTV сообщал, что санкционная «финансовая бомба» Соединенных Штатов, предназначенная для Российской Федерации, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего американская валютная система находится под угрозой.