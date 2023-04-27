«Известия»: экспорт газа из России в 2023 году сократится со 100 до 50 млрд куб. м

В текущем году экспорт трубопроводного российского газа в дальнее зарубежье может сократиться вдвое — до 50 миллиардов кубометров, пишет газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта.

Из документа следует, что причиной падения экспорта станут значительные изменения на энергетических рынках, к которым привели санкции и геополитические условия.

Эти изменения потребовали ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта. Эксперты отмечают, что в случае с газом это сделать тяжелее, чем с нефтью, так как это топливо привязано к магистральной газотранспортной инфраструктуре.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что энергетика является для России стратегической отраслью.

20 апреля председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время выступления на Всероссийском газомоторном форуме заявил, что компания обеспечена газом более чем на сто лет, а разработка запасов сможет помочь устойчивому развитию экономики.