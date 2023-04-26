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RMF FM: Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины

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Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины, но транзит этого продукта будет разрешен, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает польская радиостанция RMF FM.

Телус подчеркнул, что союзники не откажутся от предпринятых шагов, если не получат «соответствующих инструментов» для того, «чтобы польские фермеры были в безопасности» в вопросах, связанных с торговлей украинскими товарами.

Польские власти также намерены запретить ввоз из Украины муки, сахара и меда, замороженных фруктов, яиц, мяса, молочных продуктов, яблочного сока и яблочного концентрата.

Ранее Еврокомиссия согласилась с запретом на ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Венгрия подчеркнула, что сохранит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины.

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