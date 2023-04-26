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Россельхознадзор запретил ввозить в Россию пчелопакеты из Узбекистана

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Depositphotos

С 28 апреля на территорию России запрещено ввозить пчелопакеты (пчелиная семья с маткой и другими представителями этих насекомых) из Узбекистана. Информацию об этом пресс-служба Россельхознадзора опубликовала на своем сайте.

«Россельхознадзор в связи с систематическими нарушениями при ввозе пчелопакетов из Республики Узбекистан принял решение с 28 апреля ввести ограничения на отгрузку указанной узбекистанской продукции на территорию России», — сказано в сообщении.

В Россельхознадзоре также заявили об ожидании от узбекской стороны принятия исчерпывающих мер по ввозу партий пчелопакетов в Россию в адрес реальных грузополучателей.

Ранее в российском ведомстве сообщили об обнаружении ряда случаев, когда соответствующая узбекская продукция не доезжала до указанного в документах импортера и оказывалась в незаконном обороте на территории российских субъектов.

На прошлой неделе терапевт новосибирской клиники Medical On Юлия Коваленко рассказала, что многие продукты при наличии сомнений в их качестве можно проверить в домашних условиях. Определить натуральность меда можно с помощью воды. Фальсифицированный продукт растворится в ней очень быстро, настоящий требует размешивания ложкой.

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