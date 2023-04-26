Центробанк сообщил о росте объема операций без согласия клиентов

Центробанк зафиксировал рост объема операций без согласия клиентов: по итогам прошлого года показатель вырос на 4% по сравнению с годом ранее и достиг 14 млрд руб. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Если говорить по операциям без согласия клиентов, то за последние три года мы наблюдаем рост объема операций без согласия клиентов в денежном выражении. В 2022 году было похищено порядка 14 млрд рублей. Объем похищенных денег вырос не так сильно, но ощутимо — на 4%», — сказал Уваров (цитата по ТАСС).

По словам директора департамента регулятора , мошенники постоянно используют новые формы и методы социальной инженерии для обмана клиентов банков.

«С помощью этих методов было совершено более половины всех операций без согласия», — уточнил Уваров.

По словам Уварова, регулятор сотрудничает с мобильными операторами и направляет сведения о номерах телефонов, с которых совершаются преступления. В прошлом году было направлено в четыре раза больше информации о таких номерах по сравнению с 2021 годом.