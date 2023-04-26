Al-Eqtisadiya: ЕС совершил серьезную ошибку, перерезав энергетические «вены» с РФ

Европа совершила большую ошибку, перерезав энергетические «вены» с Россией. Кроме того, неизвестно, сколько еще продержится Европа без российских ресурсов. Об этом пишет Al-Eqtisadiya.

В ЕС наблюдается раскол из-за введения антироссийских санкций: кто-то намерен «прижать» Москву, другие же понимают, что нельзя так просто перерезать нефтяные и газовые «вены». Речь идет о том, что Россия является одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире.

В публикации указали, что есть достаточно много стран, которые пытаются уклониться от принятия антироссийских санкций, так как у них нет альтернатив российским поставкам ни в логистическом, ни в экономическом отношении. Из-за этого страны Евросоюза (ЕС) все сильнее расходятся во взглядах на санкции.

По данным издания, ситуация с энергоресурсами в мире никогда не была простой. Европа еще долго будет страдать от энергокризиса, причем его первые проявления начались до начала спецоперации на Украине. Кроме того, об усилении энергокризиса говорит то, что часть стран Европы стали использовать уголь или изменили политику в плане поставок нефти и инвестиций в нефтяную промышленность. Теперь же осталось понять, сколько зим еще сможет продержаться Европа, если энергокризис так и не будет стихать.

23 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет определенное преимущество перед ЕС в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов. По его словам, российская промышленность тратит куда меньше средств, чем западные компании. Из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции.