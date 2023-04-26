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«Ъ»: ФТС может ограничить бизнесу доступ к данным о поставках техники

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с Минцифры собирается обсудить возможность введения ограничений на доступ бизнесу к таможенным данным. Инициатива поступила от ассоциаций производителей вычислительной техники и электроники. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве и на рынке дистрибуции электроники.

20 апреля ФТС провела совещание с участием Минцифры, крупных дистрибуторов электроники, а также профильных ассоциаций. На нем обсуждалась проблема утечек данных первичной таможенной статистики в зарубежные СМИ. Речь идет о том, что сейчас дистрибуторы техники получают таможенные данные напрямую от ведомства. На основе этих данных формируются цены и планируются закупки. Однако критичен сам факт того, что есть доступ к первичным данным, где выявляются юрлица отправителей и получателей. Это, в свою очередь, грозит новыми санкциями и может нарушить параллельный импорт, отметил собеседник издания.

Другой источник издания указал, что на совещании предлагалось поместить данные в закрытый сегмент базы данных или зашифровать данные по товарным кодам.

По словам исполнительного директора «Консорциума российских разработчиков систем хранения данных» Олега Изумрудова, об ограничении попросили зарубежные производители, которые продолжают сотрудничать с Россией. Поэтому важно для защиты от санкционных ограничений временно закрыть таможенные данные.

13 марта ФТС частично возобновила публикацию данных статистики внешней торговли. В агентстве напомнили, что публикация данных была приостановлена с весны 2022 года.

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