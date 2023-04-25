Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Moody's: Италия — единственная страна еврозоны, чей кредитный рейтинг рискует упасть до «мусорного»

close
100%
Fontana/Fotogramma/Global Look Press via ZUMA Press

В обозримом будущем Италия, являющаяся третьей по величине экономикой еврозоны, рискует скатиться до «мусорного» («нежелательного» для инвестиций) кредитного рейтинга. Это обусловлено «повышенными рисками» в связи с реализацией многочисленных реформ на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты доклада аналитиков рейтингового агентства Moody's.

Присвоение какой-либо стране «мусорного» кредитного рейтинга означает низкий уровень инвестиционного климата на ее внутреннем рынке. При таком раскладе инвесторам не рекомендуется вкладывать денежные средства в долговые обязательства государства и другие ценные бумаги. В отчете, посвященном анализу того, как страны справлялись с понижением рейтингов до «мусорного» за последние три десятилетия, третья по величине экономика еврозоны была названа единственным кандидатом на подобное изменение статуса.

«Италия в настоящее время является единственной суверенной страной с рейтингом Baa3 (долговые обязательства государства подвержены определенным спекулятивным рискам, данный уровень находится на одну ступень выше «нежелательного» — «Газета.Ru») с негативным прогнозом. Вялый экономический рост и более высокие затраты на финансирование могут еще больше ослабить финансовое положение страны», — говорится в материале.

15 апреля пресс-служба Центробанка Италии сообщила, что государственный долг страны вырос еще на €21,6 млрд по итогам февраля текущего года и достиг нового максимума — €2,772 трлн. Предыдущий антирекорд случился в июне 2022 года, когда суверенная задолженность впервые превысила €2,77 трлн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях