Moody's: Италия — единственная страна еврозоны, чей кредитный рейтинг рискует упасть до «мусорного»

В обозримом будущем Италия, являющаяся третьей по величине экономикой еврозоны, рискует скатиться до «мусорного» («нежелательного» для инвестиций) кредитного рейтинга. Это обусловлено «повышенными рисками» в связи с реализацией многочисленных реформ на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты доклада аналитиков рейтингового агентства Moody's.

Присвоение какой-либо стране «мусорного» кредитного рейтинга означает низкий уровень инвестиционного климата на ее внутреннем рынке. При таком раскладе инвесторам не рекомендуется вкладывать денежные средства в долговые обязательства государства и другие ценные бумаги. В отчете, посвященном анализу того, как страны справлялись с понижением рейтингов до «мусорного» за последние три десятилетия, третья по величине экономика еврозоны была названа единственным кандидатом на подобное изменение статуса.

«Италия в настоящее время является единственной суверенной страной с рейтингом Baa3 (долговые обязательства государства подвержены определенным спекулятивным рискам, данный уровень находится на одну ступень выше «нежелательного» — «Газета.Ru») с негативным прогнозом. Вялый экономический рост и более высокие затраты на финансирование могут еще больше ослабить финансовое положение страны», — говорится в материале.

15 апреля пресс-служба Центробанка Италии сообщила, что государственный долг страны вырос еще на €21,6 млрд по итогам февраля текущего года и достиг нового максимума — €2,772 трлн. Предыдущий антирекорд случился в июне 2022 года, когда суверенная задолженность впервые превысила €2,77 трлн.