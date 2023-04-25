Минпромторг: товарооборот России с Центральной Азией в 2022 году вырос на 15%

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в прошлом году увеличился на 15% по сравнению с годом ранее и превысил $42 млрд. Об этом написал «Прайм».

«Прошлый год рост по сравнению с 2021 годом плюс 15% торговый оборот со странами Центральной Азии: мы уже превысили 42 миллиарда долларов», — отметил Мантуров.

Вице-премьер также подчеркнул, что Центральная Азия занимает лидирующие позиции по взаимодействию с Россией по вопросам импортозамещения и технологического суверенитета. Активно развиваются торгово-экономические отношения в рамках ШОС, БРИКС и Евразийского экономического союза, подчеркнул министр.

18 апреля Мантуров заявил, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2022 года вырос в 2,5 раза и превысил $35 млрд. По его словам, такая ситуация произошла, в частности, благодаря росту поставок энергоносителей и минеральных удобрений. В свою очередь, индийские производители наращивают поставки своей продукции. Он добавил, что идет работа по созданию условий для расчетов в национальных валютах.