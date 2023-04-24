Индия сообщила о задержках в оплате нефти из России по цене свыше $60 за баррель

Министр нефтяной промышленности Индии Панкадж Джейн заявил, что индийские компании иногда сталкиваются с задержками в оплате закупаемой у России нефти по цене выше потолка в $60 за баррель, установленного западными странами. Об этом сообщает The Economic TImes.

По словам Джейна, никто не мешает индийским компаниям покупать российскую нефть по цене, превышающей потолок. В случае, если цена оказывается выше предельной, то компании сами находят альтернативные варианты расчетов.

При этом министр уточнил, что большая часть поставок нефти из России в Индию осуществляется по цене ниже уровня в $60.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявляла, что ее страна изучит возможность закупки сырой нефти из России по цене, близкой к установленной Группой семи или выше этого потолка в $60 за баррель.

Решение о введении потолка цен на поставки нефти из России, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. В России отказались принимать решение западных стран. С 1 февраля 2023 года в РФ начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.