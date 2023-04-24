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ФАС возбудила дело из-за незаконной рекламы табака в торговой сети «Мираторг»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служб России возбудила дело по признакам незаконного размещения рекламы системы нагревания табака «glohyper+» как в отношении рекламодателя, так и рекламораспространителя — компаний группы «Бритиш Американ Тобакко» и торговой сети «Мираторг». Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«ФАС России установила, что на конструкциях в торговом зале магазина «Мираторг» в Москве распространяется реклама системы нагревания табака «glohyper+». По закону реклама любой табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления запрещена», — следует из материала.

Соответственно, антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении как рекламодателя, так и рекламораспространителя. При установления вины нарушителям грозит ответственность по закону о рекламе.

19 апреля глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в ведомстве не наблюдают предпосылок к формированию на внутреннем российском рынке дефицита топлива и повышению цен на него.

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