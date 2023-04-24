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В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Сбере появилась возможность перевести по номеру счета китайские юани по России, а также белорусские рубли в любой банк Беларуси. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Отмечается, что для перевода необходим Сберегательный счет в соответствующей валюте, который можно открыть в СберБанк Онлайн в разделе «Вклады и счета».

«Нашим клиентам давно стали привычны переводы в рублях, а сейчас мы создали аналогичный простой и удобный сервис переводов и в других популярных валютах — китайских юанях и белорусских рублях. Мы видим спрос на такую услугу и уверены, что она поможет нашим клиентам развивать деловые связи, решать свои финансовые задачи, комфортно путешествовать и поддерживать близких», — отметил Малых.

В банке уточнили, что комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты. На данный момент сделать перевод можно в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн на устройствах с Android.

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