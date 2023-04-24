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РБК: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятницу

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Мария Девахина/РИА «Новости»

На заседании 28 апреля Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом написал РБК со ссылкой на опрошенных изданием экспертов. По их прогнозам, Банк России может перейти к снижению показателя до 7,25% в третьем и до 7% в четвертом квартале этого года.

Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой сказал РБК, что ожидает сохранения ставки на отметке в 7,5%.

По мнению аналитиков Росбанка, у ЦБ есть доводы в пользу снижения ключевой ставки – в том числе снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, умеренный рост инфляции.

С другой стороны, есть и причины для ужесточения денежно-кредитной политики, отметили опрошенные изданием эксперты. В том числе это ускорение корпоративного и розничного кредитования. Это, по словам экспертов, может быть интерпретировано как плавный отход от сберегательной модели поведения. Тренд подтвердили данные опроса «инФОМ».

В «БКС Мир инвестиций» подтвердили выводы экспертов, опрошенных РБК. В финансовом холдинге также выразили мнение, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне.

«Ожидания сводятся к пролонгации монетарной паузы и сохранению ключевой ставки на уровне 7,5%. Проинфляционные риски все ещё сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта. То есть эффект импортируемой инфляции еще не учтен, и вряд ли стоит рассматривать возможность снижения ключевой ставки», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Если ЦБ оставит ключевую ставку на том же уровне, период ее сохранения станет самым длинным с 2016 года. Последний раз ЦБ менял ставку в прошлом сентябре, снизив ее с 8 до 7,5%.

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