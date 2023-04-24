В России зафиксировали рекордный кадровый дефицит в январе — марте 2023 года

Дефицит кадров по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года вырос относительно четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года до рекордных значений. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные социологического исследования Банка России «Мониторинг предприятий».

Регулятор опросил 14 тыс. работодателей из нефинансовых секторов российской экономики. На основании их ответов исследователи пришли к выводу, согласно которому нынешняя обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений со стороны Центробанка (с 1998 года) и составила -18 баллов.

Наиболее острая ситуация сложилась в сфере обрабатывающих производств (-28 баллов), предприятий промышленности (-25), водоснабжения (-23), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (по -22 балла).

Наименьший дефицит сотрудников зафиксировали в области продаж автомобилей (-10), в оптовой торговле (-13) и в сфере услуг (-14).

В первой половине апреля консалтинговая компания «Яков и партнеры» и портал для поиска работы и сотрудников HeadHunter сообщили, что работодатели в России пожаловались на усилившуюся нехватку кадров в сфере IT, а наиболее дефицитными навыками оказались программирование и веб-программирование.