«Ъ»: стоимость полиэтилена и полипропилена в апреле выросла на 10-15%

Цены на полиэтилен и полипропилен в России ускорили рост в начале второго квартала 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание подчеркивает, что к середине апреля стоимость некоторых видов базовых полимеров увеличилась на 10–15% с начала года.

Представители информационного отраслевого портала «Пластинфо» подчеркнули, что причиной подорожания стало решение производителей заметно повысить цены с 1 апреля.

Отмечается, что больше всего подорожали трубные марки ПЭВП на фоне дефицита — на 10 рублей на 1 килограмм (до примерно 130 тыс. рублей за тонну). Помимо этого выросла стоимость линейного полиэтилена низкой плотности — на 2,3% в среднем.

Ранее заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ им. Ломоносова, академик РАН Алексей Хохлов рассказал, что среди способов борьбы с микропластиком можно выделить повторную переработку полимеров или их полную утилизацию.

Подробнее о том, почему искусственные полимеры получили настолько широкое распространение и чем это опасно для экологии – в интервью «Газеты.Ru».