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Новак заявил, что Россия нарастит поставки трубопроводного газа в Китай на 50% в 2023 году

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AP

Россия в 2023 году увеличит поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай на 50%, до 22 млрд кубометров. Об этом в интервью на телеканале «Россия-1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«По итогам 2022 года выросли поставки и нефти, и газа, и угля. По газу в прошлом году было поставлено 15 млрд кубических метров, в 2023 году мы ожидаем 22 млрд - это почти 50% прирост», — отметил Новак.

По его словам, в ближайшие два года газопровод «Сила Сибири» должен полностью выйти на проектные мощности.

21 апреля на сайте Главного таможенного управления КНР сообщалось, что стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в период с января по март выросла в 2,2 раза, до $1,76 млрд. По данным ведомства, первое место среди стран, которые продают газ в Китай, занимает Туркмения. В период с января по март поставки из этой страны в КНР подросли на 14%, до $2,42 млрд.

До этого директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется разделением мира КНР на дружественный и недружественный. При этом сценарии страна лишается части поставок газа.

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