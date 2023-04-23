Экономист Гонтмахер: «острейший» дефицит квалифицированных кадров — главное препятствие для России

Массовый отъезд граждан в зарубежные страны из-за мобилизации, начавшейся 21 сентября 2022 года, вкупе с обострением конфликта на Украине привели к «острейшему» дефициту квалифицированных кадров на российском рынке труда. Этот фактор является главным препятствием на пути к развитию экономики РФ, приводит слова доктора экономических наук Евгения Гонтмахера газета «Московский комсомолец».

«Когда у бизнесов спрашивают, что мешает им развиваться в первую очередь, чаще других звучит ответ «острейший дефицит квалифицированных кадров». В экономиках абсолютного большинства стран — и наша не исключение — давно идет процесс вытеснения монотонного тяжелого труда передовыми технологиями, роботами. Чернорабочие становятся не нужны. Вместе с тем остаются рабочие места, где нужны квалифицированные специалисты и организаторы производств — менеджеры, которых никаким искусственным интеллектом не заменишь», — пояснил Гонтмахер.

По его словам, еще одним фактором, негативно влияющим на численность квалифицированных кадров на российском рынке труда, является неблагоприятная демография. Речь идет о гражданах в возрасте от 14 до 65 лет, которых с каждым годом становится все меньше. Это обстоятельство, в свою очередь, создает все предпосылки для формального снижения уровня безработицы, но приводит к уменьшению производительности и качества труда.

«У нас в силу неблагоприятной демографии сокращается численность трудоспособного населения на несколько сотен тысяч человек в год <....> Работа в стране есть. Вакансий на рекрутинговых сайтах размещено больше, чем анкет соискателей. Проблема в другом, и о ней работодатели говорят уже очень много лет. Это дефицит квалифицированных кадров <....> Например, у нас колоссальный дефицит инженеров, хотя в технических вузах хватает бюджетных мест, где их готовят», — посетовал Гонтмахер.

12 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников счел мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для экономики России. На этом фоне необходимо максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда и перераспределением кадров между регионами и отраслями.