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Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за три недели до выборов заявил о предоставлении фермерам беспроцентных кредитов, которых те добивались в течение последних лет, передает ФАН.

Такой новостью он порадовал людей во время церемонии сдачи новых домов в населенных пунктах провинций Газиантеп и Кахраманмараш, пострадавших ранее от землетрясений. Помимо кредитов, фермерам пообещали поддержку в сфере животноводства: семьи, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, будут гарантировано получать доход, сбывая продукцию по модели контрактного производства.

Однако, судя по данным местных СМИ, распространяются такие условия лишь на фермы, находившиеся в зоне катаклизма.

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