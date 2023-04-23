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Глава МИД Тайваня Джозеф Ву: война на острове нарушила бы 40% мировой торговли

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву: война с Китаем нарушила бы 40% мировой торговли

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что гипотетическая война на острове нарушила бы 40% мировой торговли. Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.

Джозеф Ву обратил внимание на географическое положение Тайваня и отметил, что более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают Тайваньский пролив. Дипломат также подчеркнул, что Тайвань производит более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

«Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — сказал Джозеф Ву.

По его мнению, «очень важно сказать Китаю, чтобы он никогда не прибегал к применению силы».

«Мы просим США предоставить нам средства защиты и помочь нам обучить наших солдат, чтобы мы были способны защищать себя», — подчеркнул глава МИД Тайваня.

Ранее в конгрессе США предупредили о риске начала третьей мировой войны из-за Тайваня. По мнению главы комитета по Китаю палаты представителей конгресса США Майка Галлахера, в январе 2024 года для Тайваня откроется «окно максимальной опасности», так как КНР якобы может всерьез рассмотреть возможность захвата спорного острова.

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