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«Известия»: Китай распродает гособлигации США на протяжении семи месяцев подряд

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Reuters

Объем вложений Китая в американские государственные долговые бумаги упал до минимума за 12,5 лет по итогам февраля текущего года и составил $848,8 млрд. За последний зимний месяц этот показатель уменьшился на $10,6 млрд, что вписывается в стратегию властей КНР по распродаже американских гособлигаций на протяжении последних месяцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина) США.

«В феврале китайский портфель инвестиций в американский госдолг уменьшился еще на $10,6 млрд — до $848,8 млрд. Вложения Пекина в американский госдолг сократились до минимума за последние 12,5 лет. Китай выводит из этих бумаг деньги седьмой месяц подряд», — говорится в материале.

При этом до 2018 года Китай являлся крупнейшим в мире держателем ценных бумаг США. На тот момент Пекин хранил в американских гособлигациях более $1,1 трлн. Однако за последние четыре года ситуация резко изменилась на фоне ужесточения экономического и санкционного противостояния двух стран, уточняется в статье.

«Психологическую отметку в триллион Пекин преодолел еще в июле прошлого года — тогда вложения сократились до $980. Теперь за семь месяцев — еще минус $130 млрд. Триггером для снижения вложений в трежерис изначально послужила развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война», — заключается в заметке.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что долговая нагрузка США приближается к запредельному уровню. На этом фоне ситуация с растущим госдолгом может привести к обесцениванию доллара и снижению способности государства вкладываться в инновационное развитие.

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