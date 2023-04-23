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В Бельгии уничтожили 2,5 тыс. банок американского «пива из шампанского»

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Depositphotos

В Бельгии уничтожили 2,5 тыс. банок американского «пива из шампанского» из-за нарушения именования — данный алкогольный продукт, по правилам Бельгии, не имеет права называться «шампанским», сообщает издание Insider.

Речь идет о 2532 банках Miller High Life — французский комитет по шампанскому признал, что партия пива является «незаконной продукцией». Объясняется, что такая торговая маркировка нарушает «защищенное обозначение» шампанского как продукта.

Отмечается, что получатель пива в Германии, куда направлялись банки, не оспаривал решение об его уничтожении.

Ранее директор предприятия Александр Васюков сообщил, что «Севастопольский винодельческий завод» в 2023 году возобновит производство шампанского по советским технологиям.

По его словам, оригинальная технология производства сохранится, а завод будет использовать свое сырье.

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