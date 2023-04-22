Москва и Токио договорились о промысле ламинарии в районе архипелага Хабомаи

Россия и Япония договорились о промысле ламинарии (бурых водорослей или морской капусты) японскими рыбаками в районе необитаемого острова Сигнальный в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды, написало агентство Kyodo.

В соответствии с договором Москвы и Токио о промысле растения, Япония обязалась выплатить России 82,54 млн иен (около $635 тыс.) в качестве компенсации, что на 6 млн иен (около 46 тыс.) меньше относительно года ранее.

Также стороны договорились о сокращении количества судов на 16, до 204 кораблей. Срок промысла установили с 1 июня по 30 сентября 2023 года.

Впервые два государства договорились о промысле ламинарии в районе острова Сигнального в 1963 году. Япония считает, что остров Сигнальный входит в группу островов Хабомаи. Последние территории Токио относит к продолжению береговой линии японского острова Хоккайдо. Как часть Курильских островов японская сторона Сигнальный не рассматривает.

Во второй половине января в Университете Аляски в городе Фэрбенкс выразили мнение, согласно которому создание ферм водорослей потенциально снизит загрязнение морской среды в прибрежных районах.