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«Уралхим-Уралкалий» отправил партию удобрений в 34 тыс. тонн из латвийского порта в Кению

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Global Look Press

Специализирующаяся на азотных и фосфорных удобрениях российская группа «Уралхим-Уралкалий» отправила из Риги партию удобрений объемом 34 тыс. тонн в рамках гуманитарной помощи в Кению. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба «Уралхима» на своем сайте.

«Гуманитарная партия удобрений объемом 34 тыс. тонн для Кении была полностью погружена на судно в Риге и уже находится в пути до порта Момбаса», — сказано в сообщении.

В поставку входит хлористый калий, карбамид и NPKS-удобрения. Группа взяла на себя оплату морского фрахта и прочих транспортных расходов.

Это вторая отправка удобрений, находящихся в портах и на складах Европы, для стран Африки на безвозмездной основе со стороны компании. В марте 2023 года предприятие направило Малави 20 тыс. тонн удобрений.

Ранее 22 апреля пресс-служба министерства иностранных дел Латвии заявила, что Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тыс. тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями Евросоюза.

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