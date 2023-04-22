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Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В пресс-службе аэропорта Берлина сообщили, что вылеты пассажирских рейсов из воздушной гавани в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, передает РИА Новости.

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, отмена рейсов связана с объявленной предупредительной забастовкой сотрудников на пунктах контроля авиационной безопасности. Представители аэропорта отметили, что на прибывающие рейсы также могут повлиять отмены и изменения в расписании полетов из-за забастовки.

Пассажиров, чьи рейсы затронули отмены, просят связаться со своей авиакомпанией или туристическим агентством для получения информации о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки.

Ранее сообщалось, что государственная молдавская авиакомпания Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем.

15 апреля международный аэропорт Хартума перестал принимать рейсы в связи со столкновениями Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армии страны.

В конце марта сообщалось, что авиакомпания Austrian Airlines была вынуждена отменить более 100 рейсов из-за забастовки рабочих, требующих повышения заработной платы.

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