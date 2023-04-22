Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти почти вдвое

Электроэнергия на Украине может подорожать почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале написало украинское издание Klymenko Time со ссылкой на сообщение главы украинской Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского.

«Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 гривны и 2,80 гривны за 1 кВт⋅ч», — сказал он.

Ущаповский объяснил рост тарифов для украинских граждан большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

По данным Klymenko Time, до 30 апреля украинцы должны заплатить за электроэнергию по тарифу 1,44 гривны (3,18 руб.) за кВт⋅ч при потреблении менее 250 кВт⋅ч в месяц и 1,68 гривны (3,71 руб.) за кВт⋅ч при потреблении более 250 кВт⋅ч в месяц.

В первой половине марта украинское издание «Страна» сообщило, что граждане Украины получили квитанции за коммунальные услуги, оказанные в феврале, с повышенной стоимостью услуг. По словам одной из жительниц, насчитали почти 5,9 тыс. гривен (около 12 500 руб.) только за отопление и горячую воду.