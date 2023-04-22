Индекс кофе с бутербродом упал до 98,4 пункта в первой половине апреля

Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который показывает динамику потребления популярных продуктов для завтрака, в первой половине апреля упал на 3,6 пункта, до 98,4 пункта. Об этом сообщает РИА Новости, которое разработало данный индекс на основе данных аналитического ресурса «Чек Индекс».

Всего для расчета индекса используют семь товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). За базовые 100 баллов берется значение в период с 1 по 15 октября 2022 года.

В публикации отметили, что в период с 1 по 15 апреля средний чек по сахару поднялся на 1,8%, до 57 рублей. Немного подорожало сливочное масло (на 0,8%, до 131 рубля). При этом больше всего средний чек упал по ветчине, (на 11,8%, до 112 рублей) и огурцам (на 11,2%, до 143 рублей). Цены на кофе снизились на 3,5%, до 165 рублей, а сыр подешевел на 1,3%, до 155 рублей. По батону показатель остался неименным, на уровне 29 рублей.

18 апреля газета «Известия» писала, что в России «шашлычный набор» (мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг) за год вырос в цене на 8% и почти достиг отметки в 2,2 тыс. рублей. В публикации указали, что рост продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой в центральной части страны. Это особенно актуально в начале сезона. Также хорошая погода совпала и с праздником Пасхи, что лишь увеличило динамику продаж.

До этого РИА Новости сообщило, что «Индекс кофе с бутербродом» во второй половине марта снизился на 2,3 пункта и составил 102 пункта.