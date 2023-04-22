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Роснедра: трудноизвлекаемые запасы нефти в России выросли за девять лет на 30%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Объем трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России за последние девять лет вырос на 30%, а ежегодный прирост их добычи составил в среднем 16%. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение начальника управления нефти, газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нины Ерофеевой.

«За последние девять лет запасы ТРИЗов увеличились на 30%, ежегодный прирост составляет в среднем 3%. Годовая добыча также увеличилась, ежегодный прирост по добыче составляет в среднем 16%», — сказала представитель ведомства.

По словам Ерофеевой, в стране работают над принятием мер для создания основы по инвестированию в освоение ТРИЗ. В том числе в законодательство «О недрах» внесли поправки, в соответствии с которыми недра могут передавать в пользование для разработки технологий, геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов.

В первой половине ноября 2022 года в пресс-службе Минобрнауки России рассказали, что ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали математическую модель, описывающую процесс вытеснения нефти из пластов породы.

В середине января в Минэкономразвития сообщили о подорожании добычи и переработки нефти, газа и металлов на территории России.

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