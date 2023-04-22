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Банк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Алексей Чирков заявил, что ЦБ РФ даст микрофинансовым организациям (МФО), банкам и коллекторам рекомендации по синхронизации взыскания долгов физических лиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. Об этом он сказал на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РБК.

Чирков отметил, что регулятор заинтересован в заключении медиативных межкредиторских соглашений участниками рынка, предусматривающих единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

Ранее ряд депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов.

До этого газета «Ведомости» сообщала, что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил запретить коллекторскую деятельность в России и назвал взыскателей долгов «уродливым наследием 1990-х».

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