Экономист Сигал заявил, что жилье в России может подорожать в отдаленной перспективе

В отдаленной перспективе цены на жилье в России будут постепенно расти. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«В более отдаленной перспективе, если смотреть на 5 лет вперед, безусловно, будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями», — отметил Сигал.

По его словам, жилье эконом-класса будет приближаться к сегменту комфорт-класса. Комфорт же, в свою очередь, будет двигаться в категорию бизнеса, так как люди привыкли, что качество жилья со временем становится лучше.

Он добавил, что сейчас изменения цен на новостройки в сторону снижения связаны с тем, что конкуренция между застройщиками выросла. Кроме того, сейчас ряд девелоперов могут предложить выгодные условия сделки, особенно перед сезоном отпусков.

19 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании VSN Realty писала, что количество сделок с новостройками на столичном рынке недвижимости увеличилось на 32% по итогам марта текущего года. Данный фактор свидетельствует о постепенном восстановлении этого сегмента.