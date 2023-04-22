Кабмин одобрил расширение внесудебного банкротства на льготников и пенсионеров

Кабмин одобрил законопроект, согласно которому внесудебная процедура банкротства льготников и пенсионеров расширяется. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Сегодня на заседании правительства был поддержан законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан», — отметили в публикации.

По словам первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, законопроект поможет воспользоваться данной процедурой в случае, если после предъявления исполнительного листа прошло больше года. В частности, это касается тех граждан, у которых пенсия является единственным источником дохода и у них нет имущества для взыскания. Также мера может касаться получателей ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка.

Он добавил, что право на данную меру получат те граждане, в отношении которых исполнительное производство идет не менее семи лет. При этом порог внесудебного банкротства может возрасти до 1 млн рублей.

17 апреля юрист «Единого Центра Защиты» Андрей Кевуш заявил, что банкротство – это неспособность гражданина исполнять свои обязательства перед кредиторами. При этом основным условием для списания задолженностей в рамках дела о банкротстве является добросовестное поведение должника. Еще одно условие: неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по обязательствам без предпочтения кого-либо из кредиторов.