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il Messaggero: власти Италии заморозили активы Артема Усса на €160 тысяч

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Социальные сети Артема Усса

Власти Италии заморозили активы предпринимателя из России Артема Усса, который был арестован по запросу США и сбежал из-под домашнего ареста, на примерно €160 тыс. Об этом сообщает il Messaggero.

По ее информации, в Италии также арестовали небольшую виллу бизнесмена.

Ранее руководитель Министерства юстиции Италии Карло Нордио заявил, что правительство страны рассматривает возможности по заморозке активов российского предпринимателя Артема Усса.

Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в РФ по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию, итальянский суд принял решение об его экстрадиции в США, однако ему удалось сбежать из-под домашнего ареста.

4 апреля Усс объявил, что находится в России. Его адвокат сообщал, что он добровольно явился к следователю в Москве.

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