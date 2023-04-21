«Росатом» получил лицензию на строительство наземной АЭС малой мощности в Якутии

Концерн «Росэнергоатом», который входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение первой в современной истории России наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В основе проекта лежит новейшая российская разработка — водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение.

«Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС», — говорится в сообщении «Росатома».

Отмечается, что станцию характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

«Решение российского регулятора — знаковое для мировой атомной отрасли. Получено разрешение на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности в суровых условиях Арктики, и это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом. На площадку уже завезено более 2 тыс. тонн грузов, работает порядка 80 человек и 38 единиц техники.

Ввод в эксплуатацию первой в мире наземной атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н планируется в 2028 году.

В госкорпорации подчеркивают, что растущий мировой запрос на АЭС малой мощности наблюдается по всеми миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет «Росатому» вести активный диалог с зарубежными заказчиками.