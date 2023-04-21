Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист оценил угрозы G7 запретить экспорт в Россию

Экономист Подойницын: все что G7 могли запретить, уже запретили

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Экономист Андрей Подойницын в беседе с kp.ru прокомментировал угрозу стран «Большой семерки» (G7) полностью запретить экспорт товаров в Россию. По его словам, в этих обещаниях нет ничего нового, поскольку все, что можно было запретить, уже запрещено, причем еще с февраля-марта прошлого года. При этом эксперт отметил, что большинство западных бизнесменов не спешат разорвать деловые контакты с РФ.

«Опыт показал, что 80, а иногда и 90% западных компаний стремятся сохранить деловые контакты с Россией. Кто-то говорил, что, ребята, у меня вопросов к вам нет, но давайте похитрее немного будем организовывать наши цепочки, через третьи страны, через параллельный импорт. Кто-то говорил: ну, вы поищите возможности, а мы препятствовать не будем», — сказал Подойницын

Он добавил, что возможности коллективного запада не безграничны, поскольку многие государства его «не очень-то слушают».

Ранее агентство Kyodo сообщило, что представители G7 обсуждают возможность введения «почти полного» запрета на экспорт товаров в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях