Экономист оценил угрозы G7 запретить экспорт в Россию

Экономист Андрей Подойницын в беседе с kp.ru прокомментировал угрозу стран «Большой семерки» (G7) полностью запретить экспорт товаров в Россию. По его словам, в этих обещаниях нет ничего нового, поскольку все, что можно было запретить, уже запрещено, причем еще с февраля-марта прошлого года. При этом эксперт отметил, что большинство западных бизнесменов не спешат разорвать деловые контакты с РФ.

«Опыт показал, что 80, а иногда и 90% западных компаний стремятся сохранить деловые контакты с Россией. Кто-то говорил, что, ребята, у меня вопросов к вам нет, но давайте похитрее немного будем организовывать наши цепочки, через третьи страны, через параллельный импорт. Кто-то говорил: ну, вы поищите возможности, а мы препятствовать не будем», — сказал Подойницын

Он добавил, что возможности коллективного запада не безграничны, поскольку многие государства его «не очень-то слушают».

Ранее агентство Kyodo сообщило, что представители G7 обсуждают возможность введения «почти полного» запрета на экспорт товаров в Россию.