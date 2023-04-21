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Литва устроит тестовое отключение от российской электросети

Оператор Litgrid: Литва устроит тестовое десятичасовое отключение от электросети России

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Unsplash

Литовский оператор электроэнергии Litgrid устроит тестовое отключение от российской электросети для того, чтобы протестировать возможности самостоятельной работы энергосистемы страны. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Отключение от российских поставщиков электроэнергии должно состояться в субботу, 22 апреля. Оно продлится на протяжении 10 часов — с 11 утра до 21 вечера. Отмечается, что в это время электроснабжение будут осуществлять местные электростанции, а также поставщики энергии из Польши и Швеции.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что тест изолированной работы энергосистемы Литвы — «это важная часть подготовки к присоединению к синхронной сети континентальной Европы». По его словам, испытания пройдут для потребителей незаметно.

В конце февраля текущего года группа литовских энергокомпаний Ignitis grupė заявила о намерении пожертвовать 10% незапланированной прибыли за 2022 год Украине. Соответствующая информация содержится в заявлении исполнительного директора Ignitis grupė Дарюса Майкштенаса.

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