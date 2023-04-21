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La Razon: испанские фермеры потеряли более 3,5 млн гектаров посевов зерна из-за засухи

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Depositphotos

В Испании около 60% сельскохозяйственных угодий пострадали из-за засухи, в результате чего непригодными стали более 3,5 млн гектаров посевов зерновых культур. Об этом написала газета La Razon со ссылкой на отчет испанской Ассоциации фермеров и животноводов (COAG).

По данным ассоциации, практически полностью испортился урожай пшеницы и ячменя, в том числе в провинциях Андалусия, Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча и Мурсия.

Также на этих территориях пострадал урожай персиков, нектаринов, абрикосов и вишни. В зоне риска находятся посевы бобовых культур, виноградники и оливковые рощи.

По словам представителя COAG Андреса Гонгоры, из-за отсутствия осадков упал уровень воды в водохранилище Гвадалквивир. Для полива используют только 12% от нормы.

В первой половине апреля портал News 24 сообщил, что самая сильная за последние 100 лет засуха в Аргентине нанесла большой урон экономике страны.

Во второй половине марта агентство Reuters написало о высыхании озера Монбель во Франции в результате самой продолжительной засухи в регионе с 1959 года, из-за чего местные фермеры беспокоятся о сохранности весеннего урожая.

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