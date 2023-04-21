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Инвестор Сидоров предрек курс доллара на уровне 80—81,5 рубля на следующей неделе

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара на следующей неделе практически не поменяется и будет на уровне 80—81,5 руб. Об этом RT заявил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«Курс доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 80—81,5 рубля, курс евро — на уровне 88—89,5 рубля», — отметил Сидоров.

По его словам, несмотря на то, что курс рубля ориентируется на котировки нефти, национальная валюта будет поддержана за счет наступления налогового периода.

Он добавил, что после окончания налогового периода курс рубля изменится, то есть основополагающим фактором уже станет показатель поставок нефти и уровень дефицита бюджета. То есть к началу мая курс рубля может немного ослабнуть.

Ранее в пятницу на сайте Мосбиржи сообщалось, что курс рубля в начале торгов снижается против американской и китайской валют. Курс доллара к текущему моменту повысился до 81,67 руб., юаня — до 11,83 руб. Курс евро стабилизируется на отметке 89,54 руб.

До этого экономист Фаттах Мустафа заявил, что в настоящее время российский рубль является одной из самых недооцененных в мире валют. Нынешний курс рубля к доллару во многом спекулятивен, реальная стоимость американской валюты на данный момент находится в коридоре 25-35 руб.

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