«Ъ»: Центробанк Аргентины поднял базовую учетную ставку до 81%

Центральный банк Аргентины 20 апреля вечером объявил о повышении базовой учетной ставки рефинансирования на 3 процентных пункта до 81%. Об этом написала газета «Коммерсант».

Как следует из статьи, ЦБ поднял ставку в рамках борьбы с инфляцией. В марте этого года цены в стране выросли на 104,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,7% по отношению к февралю 2023-го.

По информации Reuters, инфляция в Аргентине ускорилась из-за низкого урожая сои и кукурузы, поэтому цены на многие продукты питания выросли и курс песо по отношению к доллару США упал. С начала года аргентинская валюта подешевела к доллару на 24%. Поэтому аналитики ожидали от ЦБ повышения учетной ставки.

Сейчас Аргентина занимает второе место в мире по уровню учетной ставки ЦБ. На первом месте с 95% находится Зимбабве, на третьем — Венесуэла с 36%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления перед депутатами Госдумы рассказала о цифровом рубле и ситуации в национальной финансовой сфере. Она также назвала условие для вмешательства в работу валютного рынка, оценила ожидания по инфляции и призвала банки нести больше ответственности за действия мошенников.