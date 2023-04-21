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В Якутии украли 2 млн рублей, предназначенных для участников спецоперации

Полиция Якутии возбудила дело о краже 2 млн рублей, предназначенных для участников СВО

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Вилюйском районе Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения более 2 млн рублей, предназначенных для поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Согласно данным министерства, в полицию поступило заявление о хищении крупной суммы со счета общественной организации, собиравшей деньги для участников СВО.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ», — указывается в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в хищении свыше 41 млн рублей.

До этого суд в Иркутске начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора и собственника ООО «Спецтрансстрой», а также экс-замглавы Минстроя Юрия Рейльяна, которого обвиняют в хищении полутора миллиардов рублей.

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