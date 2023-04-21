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Состояние Илона Маска упало за сутки почти на $13 млрд

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Britta Pedersen/Pool/AP

Американский предприниматель, глава компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск за минувшие сутки потерял $13 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это были бурные 24 часа для Илона Маска», — пишет агентство.

В материале отмечается, что падение финансового состояния произошло из-за снижения стоимости акций Tesla на 9,75% днем ранее и взрыва экспериментальной ракеты Starship, разработанной SpaceX, которая провела в небе лишь четыре минуты.

«Состояние Маска сократилось на $12,6 млрд, что стало самым большим падением в этом году», — заключается в статье.

Ранее стало известно, что французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes USA, обойдя в нем Илона Маска.

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