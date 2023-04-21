Россиянам могут разрешить устанавливать запрет на выдачу им кредитов и займов банками и МФО

В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам устанавливать запрет на выдачу им кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий право граждан на введение запрета на выдачу им потребительских кредитов и займов. Установить запрет можно сразу как на все кредиты, так и на отдельные их виды, за исключением ипотеки и автокредитов. Для установки запрета заемщик должен будет через портал госуслуг направить заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ).

В публикации указали, что запрет будет действовать уже на следующий день, а снять его можно будет через два дня после подачи заявления. Основная цель законопроекта заключается в том, чтобы предупредить практику выдачи потребкредитов мошенническим способом с использованием личных данных граждан.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что подобная мера будет эффективна в борьбе с мошенниками. При этом многие специалисты удивились, что документ вступит в силу лишь 1 июля 2024 года. Кроме того, есть определенные вопросы к процедурам, так как могут возникнуть операционные ошибки из-за невысокого уровня финансовой грамотности и невнимательности граждан.

17 января экономист Михаил Беляев заявил, что для улучшения кредитной истории можно взять заем в МФО и погасить его. По его словам, ключевые факторы, влияющие на кредитную историю – это качество и сроки выплат. Однако рассматриваются и другие показатели.