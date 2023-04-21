Участниками программы долгосрочных сбережений могут стать до 15 млн человек к 2030 году

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), которую Минфин и Центробанк планируют запустить к 2024 году, предоставит гражданам дополнительные льготы. Об этом сообщил старший вице-президент Сбера Руслан Вестеровский журналистам на встрече 20 апреля.

«По нашим оценкам, если программа будет запущена в 2024 году, к 2030 году ее участниками могут стать до 15 млн человек, а активы под управлением могут достичь 4 трлн рублей. Как ожидается, операторами новой программы станут негосударственные пенсионные фонды. В то же время по мере реализации программы состав ее операторов можно расширить за счет других профучастников, в том числе страховщиков жизни», — отметил он.

Вестеровский напомнил, что в последнее время было принято несколько законов, которые сделали долгосрочные накопления более выгодными и безопасными для граждан.

«Например, добровольные пенсионные сбережения теперь застрахованы аналогично банковским вкладам. А 4 апреля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который увеличил размер страхового покрытия с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Кроме того, внесенные недавно в Налоговый кодекс поправки дали возможность россиянам делать накопления на будущее в пользу родителей или супругов без уплаты НДФЛ», — сказал старший вице-президент Сбера.

По его словам, программа долгосрочных сбережений, которую готовит правительство, даст россиянам еще больше возможностей накопить на будущее и сформировать «подушку безопасности».

«Тем, кто будет в ней участвовать, государство предоставит льготы. Например, софинансирование накоплений в соотношении один к одному, один к двум или один к четырем в зависимости от дохода человека. То есть к каждому отложенному рублю государство добавит еще», — добавил он.

Так, максимальный коэффициент получат россияне с доходом до 80 тыс. рублей в месяц. При этом общий объем софинансирования со стороны государства составит до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, людям с зарплатой выше среднего будет предоставлен отдельный налоговый вычет с лимитом 400 тыс. рублей в год.

«Программа долгосрочных сбережений предоставит россиянам возможность, во-первых, накопить на будущее, во-вторых, получить за это от государства дополнительные льготы. Нововведение не только повысит доверие граждан к долгосрочным финансовым инструментам, но и станет драйвером развития отрасли в целом», — заключил Вестеровский.