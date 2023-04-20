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ЦБ: международные резервы РФ за неделю уменьшились до $600,2 млрд

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Международные резервы РФ с 7 апреля по 14 апреля уменьшились на 0,1%, составив $600,2 млрд, сообщает Центральный банк РФ.

За неделю объем международных резервов сократился на $0,6 млрд вследствие отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила, отмечает регулятор.

7 апреля показатель находился на уровне $600,8 млрд.

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, — состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте.

За прошедший год международные резервы РФ сократились на 8,4%. На 1 января 2023 года они составили $577,5 млрд. В марте золотовалютные резервы РФ выросли на 3,4%. 18 февраля 2022 года они достигли исторического максимума в $643,2 млрд.

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