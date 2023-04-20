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Чистый убыток Uniqlo в России за прошлый год достиг почти 11 млрд рублей

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Kojima Productions/Uniqlo

Чистый убыток Uniqlo в России (ООО «Юникло (Рус)») за прошлый год составил 10,7 млрд рублей, в то время как годом ранее компания заработала 4,1 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности.

Выручка компании за рассматриваемый период снизилась на 55,3%. Показатель оказался на уровне 12,074 млрд рублей.
10 марта компания Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo (один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды), заявила о приостановлении своей деятельности в России. Сведений о том, когда именно это произойдет, не приводилось.

Как ранее сообщала газета «Известия», россияне стали активно закупать товары ушедших из России брендов через посредников-байеров. В «Авито» газете рассказали, что в первом квартале 2023 года объявлений от байеров было всего несколько сотен, а сейчас – более 13 тыс. Сервис фиксирует и увеличение спроса россиян на закупку товаров ушедших из России компаний. В «Авито» уточнили, что в январе – марте 2023 года на «Авито» были размещены десятки тысяч запросов на работу байеров по сравнению с примерно 1 тыс. годом ранее.

Ранее сообщалось, что студия геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions и производитель одежды Uniqlo выпустят совместную линейку одежды.

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