Портфель кредитования девелоперов в Сбере вырос до 3,2 трлн рублей

Портфель кредитования девелоперов в Сбере на 1 апреля 2023 года составил 3,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова.

Доля кредитования застройщиков в корпоративном портфеле Сбера увеличилась за 5 лет с 2% почти до 17%.

«Портфель жилья, который сформировался – 3,2 трлн рублей. Он выходит на такое плато, и это говорит, что реформа проектного финансирования фактически завершена. Фактически у нас осталось совсем мало проектов, которые строятся по старой схеме. Я думаю, что к концу года они однозначно все уйдут. Реформа прошла и ситуация стабильная», — рассказал Попов.

По его словам, за 5 лет реализации реформы проектного финансирования в России уровень доверия покупателей жилья поменялся в положительную сторону. Раньше покупатель жилья инвестировал и «зажмуривался», рискуя стать обманутым дольщиком.

«Казалось бы, прошлый год был годом ограничений. Рвались логистические цепочки, и мы должны были видеть какое-то замедление в строительстве, замедление в реализации, но отставание от графика всего в 15% проектах, 60% - соответствуют, четверть проектов опережает график», — сказал Попов.

Он добавил, что сейчас застройщики стали работать быстрее, отрасль стала более быстрая. Это означает, что покупатели быстрее получают ожидаемое ими жилье, и их уровень доверия вырос.