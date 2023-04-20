В Сбере рассказали, на что повлияла реформа проектного финансирования в России

Реформа проектного финансирования строительства, которая прошла в России за последние 5 лет, поменяла уровень доверия покупателей жилья в положительную сторону, заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, раньше покупатель жилья инвестировал и «зажмуривался», рискуя стать обманутым дольщиком. Однако сейчас проектное финансирование позволяет строить вовремя.

«И казалось бы, прошлый год был годом ограничений. Рвались логистические цепочки, и мы должны были видеть какое-то замедление в строительстве, замедление в реализации, но отставание от графика всего в 15% проектах, 60% - соответствуют, четверть проектов опережает график. Это вы глядит как вполне нормальное распределение», — сказал он.

Также Попов отметил, что сейчас застройщики стали работать быстрее, отрасль стала более быстрая. Это означает, что покупатели быстрее получают ожидаемое ими жилье, и их уровень доверия вырос.

«Важно находить сейчас, когда реформа завершена, точечные решения, которые могут поддержать отрасль либо в какой-то трудный момент, снижение спроса, либо в тех регионах, где маржинальность ниже или по какой-то причине себестоимость выше, или покупательская способность ниже, для того чтобы сохранить темпы и поддержать застройщиков в первую очередь в небольших регионах», — сказал он.

Заместитель министра строительства Никита Стасишин отметил высокие компетенции Сбера в проектном финансировании. Он добавил, что сегодня банки являются выступают неотъемлемой частью внутри блока жилищного строительства и всей отрасли. Кроме того, на кредитных организациях лежит ответственность. Также замминистра отметил важную меру поддержки для застройщиков.

«Мы два года подряд субсидировали так называемые низкомаржинальные проекты, а когда ключ стал 20%, мы начали субсидировать кредиты. В прошлом году на эти цели мы потратили 35 млрд рублей и профинансировали 21–25 миллионов квадратных метров жилья. Мне кажется, что это была самая эффективная антикризисная мера, которая сработала», — сказал он.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов считает, что поддержка застройщиков должна быть таргетированная – должна даваться там, где она будет наиболее эффективна. «Надо рассматривать в основном регионы, нужно понимать демографическую ситуацию. Все это надо анализировать. Второй момент – эта поддержка должна не приводить к тому, что в конечном итоге она пойдет в рост цены», — сказал он.