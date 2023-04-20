Страховой рынок в России может вырасти на 7 — 9% по итогам 2023 года

Российский рынок страхования по итогам 2023 года может в целом вырасти на 7 — 9% — до 1,96 трлн руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные обзора рейтинговой компании «Эксперт РА».

Аналитики агентства полагают, что рост произойдет за счет объема страхования от несчастных случаев и болезней (рост на 13 — 14%), страхования жизни (10 — 15%) и ОСАГО (11 — 13%).

По мнению начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгения Попкова, увеличение рынка произойдет из-за развития добровольного страхования жизни (+10%) и страхования от несчастных случаев и болезней (10 — 12%).

В первой половине июня пресс-служба крупнейшей страховой компании в мире Allianz рассказала о планах продать контрольный пакет акций своего бизнеса в России компании «Интерхолдинг», которая владеет ООО «Зетта Страхование».

На прошлой неделе в сервисе проверки контрагентов «Контур.Фокус» сообщили, что в отрасли страхования в России с 2021 по 2023 год закрылись 34,09% компаний.