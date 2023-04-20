WSJ: Украина требовала от Турции задержать судно с загруженным в Крыму зерном

Украинская прокуратура обращалась к Анкаре с просьбой задержать судно Bomustafa O с зерном, загруженным по мнению украинской стороны в Крыму. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, судно ходит под панамским флагом и принадлежит компании из Дубая. Представители украинской прокуратуры утверждают, что зерно было вывезено с территории, которую Киев считает своей, и загружено в одном из крымских портов.

На Украине полагают, что часть зерна из 19 тысяч тонн была сгружена, когда сухогруз стоял на якоре в Керченском проливе. Украинская прокуратура попросила турецкие власти взять пробы зерна и допросить капитана судна и команду.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины.