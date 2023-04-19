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МИД: решение ОПЕК сократить добычу было шагом против ограничения цен на нефть РФ

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Eric Gay/AP

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что решение ОПЕК сократить добычу нефти можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть. Его слова передает РИА Новости.

«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», — сказал дипломат.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил о возможном кризисе в мировой энергетике из-за безответственных политизированных решений, в том числе по потолкам цен.

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